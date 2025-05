Flamengo reduz preço dos ingressos contra Bahia após pressão da torcida

Classificação e jogos Brasileirão

Uma das ideias da diretoria no aumento era impulsionar o sócio-torcedor. Com descontos de mais de 50% a depender do plano, o novo programa foi lançado mês passado e o objetivo do clube é ingressar no top-10 mundial.

Boicote, xingamentos e Judas

O recuo da diretoria acontece após uma série de protestos da torcida em relação aos preços. Eles foram direcionados exclusivamente ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Antes do clássico com o Vasco, os rubro-negros penduraram um boneco de Judas com a foto do dirigente e a frase: "Bap, inimigo do torcedor". O jogo aconteceu na véspera da Páscoa.

No 6 a 0 sobre o Juventude, Bap foi xingado e ouviu cantos de "baixa o ingresso". Além disso, uma faixa foi estendida com a frase: "ingresso caro, arquibancada vazia". Naquele dia, apenas 28.931 pessoas pagaram ingresso, um público bem abaixo do padrão rubro-negro.