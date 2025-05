Zé Rafael tem vida nova no Santos e quer apagar má impressão do Palmeiras

O Palmeiras optou por um tratamento conservador em Zé Rafael, mas as dores não passavam. Com dificuldade, Zé se tornou reserva e, mesmo assim, jogou 37 vezes com Abel Ferreira em 2024.

Multicampeão, o meio-campista foi destaque e acabou chamado de "Trem" até 2023, porém, o ano irregular de 2024 gerou críticas e a perda da vaga de titular absoluto com Abel Ferreira. Zé evitou falar da coluna para "não dar desculpa".

Quando chegou o interesse do Santos, Zé Rafael titubeou e precisou de três tentativas do Peixe para se convencer. O plano ideal era dar a volta por cima no Palmeiras, mas o atleta entendeu que o Verdão não tinha o mesmo planejamento.

A ideia agora é apagar a má impressão do ano passado e mostrar que ainda pode ser destaque do futebol brasileiro. Aos 31 anos, ele não atua desde novembro de 2024.

A cirurgia inédita

O procedimento na coluna de Zé Rafael foi o primeiro em um atleta de futebol de alto nível. A operação foi realizada em 6 de fevereiro, e se imaginava quatro meses de tratamento. Zé conseguiu reduzir essa expectativa em um mês.