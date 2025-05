Leverkusen anuncia saída de Xabi, que deve substituir Ancelotti no Real

O Bayer Leverkusen anunciou hoje a saída de Xabi Alonso ao final da temporada. O treinador deve ser o substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid.

O que aconteceu

O clube informou que aceitou o pedido de rescisão de contrato, válido até o meio de 2026. Xabi deixará o Leverkusen após dois anos e meio.