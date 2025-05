Rossi recebe homenagem do Fla um dia após carro ser alvejado por tiros

O argentino emitiu uma nota oficial e criticou a falta de segurança no estado do Rio. O goleiro, porém, fez questão de tranquilizar familiares, amigos e fãs enfatizando que está bem.

Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação.

Rossi, através de sua assessoria de imprensa

Apesar do terror vivido, Rossi se reapresentou e treinou normalmente no Ninho do Urubu na parte da tarde. O argentino tem sido destaque do Flamengo nas últimas partidas.

Polícia diz que dois carros foram roubados

Em nota ao UOL, a Polícia Civil informou que dois veículos foram roubados no local apontado pelo Fla como o do ocorrido.

Já a Polícia Militar destacou que vítimas (possivelmente outros cidadãos) foram conduzidas à 21ª DP. Também foram realizadas buscas pela região.