Restam duas rodadas: veja como está a situação do seu time na Libertadores

O time de Rogério Ceni só está no topo porque o Inter perdeu para o Atlético Nacional, fato que embolou, de vez, a "chave da morte": agora, apenas três pontos separam o líder do Nacional-URU, que é o lanterna.

Os dois brasileiros jogam fora de casa na semana que vem e, na rodada final, se enfrentam dentro do Beira-Rio. O duelo nacional deve, portanto, ganhar contornos dramáticos.

Grupo F

1 - Bahia: 7 pontos

2 - Atlético Nacional: 6 pontos

3 - Inter: 5 pontos

4 - Nacional-URU: 4 pontos

Tropeços de Bahia e Inter embolaram grupo da morte da Libertadores Imagem: Diego Vara/Reuters

Palmeiras

O time de Abel Ferreira é o único classificado com duas rodadas de antecedência e já garantiu a 1ª colocação do Grupo G, com quatro vitórias em quatro jogos.