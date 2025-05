Fla fora, Bahia dentro: Só quatro brasileiros estariam nas 8as da Liberta

Do outro lado, Botafogo, Flamengo e Internacional tentam reagir nas duas últimas rodadas. Eles são os terceiros colocados de seus respectivos grupos e, neste momento, iriam para a Sul-Americana.

Classificação e jogos Libertadores

O Rubro-Negro, inclusive, tem a situação mais desafiadora entre os três. O time de Filipe Luís está a três pontos do G2 do Grupo C. Já Botafogo e Inter têm apenas um ponto a menos do que os segundos colocados de suas respectivas chaves.

Pior campanha após cinco anos

Caso este cenário se confirme, será o pior desempenho dos times brasileiros de 2020 para cá. Neste período, pelo menos seis equipes foram às oitavas da Libertadores.

No ano passado, inclusive, todos os sete representantes verde-amarelos foram ao mata-mata, tanto que a final da competição contou com dois brasileiros, o vice Atlético-MG e o campeão Botafogo.

Entre 2020 e 2023, seis clubes do Brasil estiveram nas oitavas de final. Todos os campeões destas edições também foram brasileiros.