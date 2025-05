Contrato do Corinthians com Adidas seria o maior do futebol brasileiro

Desde que perdeu o acordo com São Paulo, a Adidas buscava um clube popular que pudesse ocupar a lacuna. O Timão só entrou no radar da empresa meses depois do fim da parceria com o Tricolor, isso porque a Nike era vista como "insubstituível" no Parque São Jorge em gestões anteriores.

No entanto, a diretoria atual do Corinthians considera o contrato com a Nike defasado e pouco benéfico. Os valores não são reajustados desde 2018, quando o acordo passou a valer — e não houve consenso entre as partes para atualização das cifras.

A Nike paga R$ 30 milhões por ano ao Alvinegro, valor considerado abaixo do mercado. As cotas de uniforme, por exemplo, são as mesmas desde 2018: R$ 4 milhões para uma temporada.

A defasagem e as cláusulas consideradas "abusivas" fizeram com que o Timão aceitasse conversar com a Adidas. Agora, o negócio está perto de ser fechado, para ter início em 2026.

A troca poderia acarretar questões judiciais ao Corinthians, que está disposto a enfrentar a "briga" para ter um negócio considerado melhor.

Em contato com o UOL, clube e marcas não se manifestaram.