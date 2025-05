Blindagem que salvou Rossi, do Flamengo, pode ultrapassar os R$ 150 mil

O goleiro Rossi, do Flamengo, foi salvo pela blindagem do seu carro ontem após ser alvejado por quatro tiros na Linha Amarela, via expressa do Rio de Janeiro.

Blindagem resiste a tiros de pistola e submetralhadora

O custo deste serviço pode passar dos R$ 150 mil. O que é levado em consideração na variação de preço é o tamanho, o material utilizado e o modelo do veículo.

O carro de Rossi, por exemplo, é um SUV elétrico. Sua blindagem custa, em média, R$ 85 mil. O automóvel sofreu tiros no vidro, no retrovisor, na porta e no aro do pneu. O goleiro não sofreu ferimentos.