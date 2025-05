Após internação, Luiz Gustavo se esforça para viver dia a dia do São Paulo

A rotina de Luiz Gustavo é de repouso e exames periódicos. Ele pode viver uma vida "normal", mas não pode realizar atividades de alta intensidade ainda.

O jogador tem sido acompanhado por um especialista após o susto e a internação com tromboembolismo. O jogador realiza exames periódicos no Hospital Albert Einstein.

O protocolo médico ainda conta com medicação, além do repouso e do veto a atividades de alta intensidade. O volante está afastado há um mês e não há previsão certa de volta, podendo ficar fora por até três meses.