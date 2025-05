Além de Rossi, jogadores de Flu e Vasco sofreram assaltos recentes no Rio

O atacante estava com os companheiros Lima, Thiago Santos e Lelê. O veículo foi levado, além de pertences.

Já o segundo aconteceu no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Keno havia deixado a casa de Lima com sua esposa e filha quando foi atacado por criminosos.

Os bandidos levaram o carro e o celular do jogador, mas o veículo foi recuperado antes do confronto com o Flamengo, no primeiro jogo da final do Carioca, quando fez o gol do Fluminense na derrota por 2 a 1.

Levaram até chinelos de Souza, do Vasco

Em setembro do ano passado foi a vez de Souza, do Vasco, ser vítima da violência no Rio. O jogador foi assaltado no bairro de Olaria, na Zona Norte, na companhia de seu filho Nicolas.

Na ocasião, os criminosos levaram o carro, pertences e até os chinelos do jogador. Ele ficou descalço na rua Leopoldina Rego.