Fluminense reserva cai para San José na altitude e perde liderança na Sula

Como foi o jogo

Na primeira etapa, Vitor Eudes foi destaque com belas defesas para assegurar o empate ao Fluminense. Com a equipe reserva e na altitude, os brasileiros tiveram dificuldade para desenvolver oportunidades e até conseguiram abrir o placar, mas o tento acabou anulado por toque no braço. Além desta chance, não aconteceram mais finalizações perigosas pelo lado visitante.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O goleiro tricolor evitou novamente chances do San José, mas sofreu gol de Calero, e o Flu terminou o jogo derrotado. O Tricolor não fez boa atuação, com pouca presença no campo ofensivo e dificuldade para finalizar contra o gol de Poveda. O Fluminense não obrigou defesas por parte do goleiro da equipe boliviana e, em falha defensiva, viu os donos da casa balançarem as redes e saírem com a vitória.

Gols e destaques

Com dois minutos, o San José criou a primeira oportunidade. O atacante López criou espaço pela ponta-direita, cortou para o meio e finalizou bem. Vitor Eudes, atento, espalmou para longe.

Bernal abriu o placar, mas tento foi anulado! O atleta do Flu recebeu cruzamento de escanteio e acabou dominando com o braço antes de finalizar e marcar pelos visitantes. O árbitro prontamente não confirmou o tento.