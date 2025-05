Corinthians negocia com Adidas e está disposto a comprar 'briga' com a Nike

"Deixar de notificar a Nike sobre uma oferta será considerado uma violação material do contrato", aponta a cláusula.

Inclusive, há sanções ao Corinthians previstas no acordo: rescisão de contrato com possibilidade de ação judicial; redução de 50% dos royalties e de receitas garantidas.

Fontes afirmam que não houve aviso à Nike, mas que o Alvinegro paulista estaria disposto a comprar uma "briga judicial" com a fornecedora, principalmente se a negociação com a Adidas avançar.

Na visão da atual gestão, o contrato com a atual parceira é defasado e pouco benéfico ao Corinthians. Os valores não são reajustados desde 2018, quando o acordo passou a valer — e não houve consenso entre as partes para atualização das cifras.

Atualmente, a Nike paga R$ 30 milhões por ano, valor considerado abaixo do mercado, especialmente quando comparado ao contrato do Flamengo com a Adidas, que é de R$ 69 milhões anuais. A proposta ao Alvinegro se aproxima deste montante e teria validade por dez anos.

A diretoria também está insatisfeita com a qualidade do serviço prestado pela representante da Nike no Brasil, a Fisia — do grupo SBF — que assumiu o controle da distribuição desde de 2020. Quando o contrato foi inicialmente assinado, a Nike Inc. ainda mantinha atividades em solo brasileiro.