Palmeiras avança em 1º e fica mais tranquilo para sequência pré-Mundial

Os confrontos pelo Brasileirão são diretos pelo topo da tabela: após o Choque-Rei, o Palmeiras pega o Bragantino (vice-líder), depois o Flamengo (3º colocado) e depois o Cruzeiro (atual 4º).

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

O Rubro-negro visitará o Palmeiras no Allianz Parque às vésperas da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores — onde o Fla não vai nada bem e precisa pontuar nas rodadas restantes da competição para se classificar.

Após a vitória contra o Vasco no domingo, quando o Palmeiras reassumiu a liderança do Brasileirão, Abel afirmou que não quer saber da tabela agora. No entanto, a comissão técnica palmeirense tem como planejamento somar o maior o número de pontos antes da parada do Mundial.

Nem olho direito para a classificação. Queremos somar pontos. Nosso objetivo é chegar em dezembro e estar em primeiro. Agora pouco importa. É importante estar lá em cima, em primeiro, segundo, terceiro... importante é chegar nos últimos 10 jogos na disputa. Abel Ferreira.

Com o triunfo ontem, o Palmeiras foi a 12 pontos e já garantiu a primeira posição do Grupo G (além de ser o primeiro classificado para as oitavas). Cerro Porteño segue com 4, Sporting Cristal também, e o Bolívar tem 3.

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Alviverde não contará com o Allianz Parque no clássico por conta dos shows da banda System Of a Down no estádio nos dias 10 e 11.