Libertadores: Atlético Nacional vence, passa Inter e embola grupo da morte

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL 3x1 INTER

Data e horário: 8 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Grupo F da Libertadores

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Jose Savorani (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Cartões amarelos: Tesillo, Billy Arce, Román, Campuzano (ATN); Vitão, Lucca, Thiago Maia, Alan Patrick (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Viveros (ATN), aos 38 min do 1° tempo e aos 47 min do 2° tempo; Billy Arce (ATN), aos 9 min do 2° tempo; Alan Patrick (INT), aos 34 min do 2° tempo

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano, Uribe (Asprilla), Cardona (Simon García), Hinestroza e Billy Arce (Rivero); Viveros (Morelos). Técnico: Javier Gandolfi

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Roger Machado