Quando Neymar volta? Tratamento vai bem e Santos não tem pressa

O Neymar tem feito tudo o que o Santos está pedindo e o tratamento está indo muito bem. A previsão [de retorno] é a mesma: entre o fim de maio e o começo de junho. Isso pode mudar, para frente ou para trás, porque o Santos faz exames periódicos, acompanha a dor, estimula ele a fazer novos exercícios para ver a reação. A tendência é que na última semana, perto do dia 27, 28, ele seja liberado para treinar em campo, treinar com os companheiros. Para voltar a jogar no começo de junho.

Todo mundo está tranquilo com o que tem sido feito no tratamento e otimista para que quando ele volte ele finalmente não tenha novas lesões. Não tem como impedir, mas vai ter certeza que o protocolo foi bem feito. Porque, das outras vezes, o Santos achou que estava tudo bem e não estava. Então, tudo o que pode estar sendo feito, investimento em tecnologia, exames todos, todo mundo à disposição, Neymar descansando, mais tempo no CT, então, se ele voltar a se machucar, precisa ser muito melhor avaliado, talvez extrapole o departamento médico normal.

Lucas Musetti

