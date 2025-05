Grêmio só empata com Atlético Grau e adia classificação na Sul-Americana

Como foi o jogo

O Grêmio não conseguiu se impor no primeiro tempo e criou pouco no ataque. Apesar de ter mais posse de bola, o time não conseguiu transformar o domínio em chances claras e quase não levou perigo ao gol do Atlético Grau. As orientações do técnico Mano Menezes não surtiram efeito, e o Imortal ainda levou um susto em finalização que acertou a trave.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem muita inspiração, e o técnico Mano Menezes tentou mudar o cenário com substituições. Mesmo assim, o time encontrou dificuldades para furar a marcação do Atlético Grau, que se defendeu bem e neutralizou as investidas gremistas.

Wagner Leonardo, do Grêmio, em ação durante jogo contra o Atlético Grau pela Sul-Americana Imagem: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Gols e destaques

Boa chance para o Grêmio! Após uma falha da defesa peruana, a bola sobrou para Arezo, que finalizou de primeira. Ele bateu firme, mas a bola saiu pela linha de fundo.