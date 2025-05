São Paulo repete estratégia e se aproxima de renovar contrato de Pablo Maia

O São Paulo está perto de renovar o contrato do volante Pablo Maia, que volta a ficar à disposição de Luis Zubeldía após se recuperar de lesão grave.

O que aconteceu

O Tricolor tem conversas adiantadas com o jogador pela extensão do vínculo que hoje vai até o final de 2027. O clube quer ampliar o contrato por no mínimo mais um ano, mas o martelo não foi batido ainda.

A intensificação das conversas durante período em que o jogador se recupera de lesão é vista como um voto de confiança no atleta. O Tricolor avalia que tal atitude faz bem para o grupo como um todo e passa confiança.