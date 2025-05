No início, pai de Neymar pôs família na mira de dívida | podcast Neymar #3

Em qualquer cenário no qual a carreira de Neymar Jr. não decolasse ou ele não fosse jogar fora do país, seu pai passaria a ser devedor de milhões de reais.

Mas nenhum problema, como lesão ou problema de adaptação, ocorreu. Neymar Jr. estreou no profissional no dia seguinte à assinatura do contrato, e explodiu.

O pai de Neymar, em múltiplos contatos com a reportagem entre 2016 e 2019, sempre enfatizou os riscos que correu no contrato de 2009 como parte da defesa da sua manobra na operação com o Barcelona.

Neymar pelo Barcelona contra o Ajax em 2013 Imagem: David Ramos/Getty Images

Linha direta com o Barça

Quando o atacante foi vendido, em 2013, o Santos fechou com o Barcelona por 17,1 milhões de euros —a DIS recebeu 40% disso, equivalente a 6,8 milhões de euros.