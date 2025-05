Corinthians fecha lista de inegociáveis e pretende segurar gastos em 2025

O modelo de negociação com o lateral Fabrizio Angileri, no início do ano, pode pautar o "garimpo" do Timão no mercado na próxima janela. O lateral esquerdo foi uma aposta — a pedido de Ramón Díaz — uma vez que não atuava há nove meses pelo Getafe, da Espanha. O argentino rescindiu contrato com o clube europeu em mútuo acordo e não houve multa.

Neste contexto, esforços financeiros já foram feitos em renovações de contratos, principalmente com aumento salarial para peças importantes do time. A folha mensal teve acréscimo, mas os "custos eram necessários para manter o elenco", segundo o presidente.

Em propostas por quatro atletas inegociáveis, sem citar os nomes, Augusto acredita ter recusado mais de R$ 100 milhões. Além disso, hoje o "elenco profissional vale cerca de R$ 600 milhões", também de acordo com o mandatário.

Reunião pós-reprovação de contas

O encontro com a imprensa aconteceu exatamente uma semana após a gestão Melo ter as contas reprovadas por ampla maioria no Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians.

O presidente defendeu seu mandato e apontou resultados positivos, incluindo a receita bruta de R$ 1,15 bilhão. A apresentação foi conduzida pelo gerente financeiro Luiz Carlos, o Seedorf, e os auditores Josué Lopes e Rafael Bononi.