Agora vai? Kane pode quebrar 'maldição' hoje, mas não estará em campo

Imagem: F. Noever/FC Bayern via Getty Images

Kane, enfim, pode ser campeão. O atacante convive com a "maldição" de nunca ter conquistado um título como jogador profissional, mas pode ver ela ser quebrada hoje sem que ele esteja em campo.

Fim do jejum sem jogar?

Kane está suspenso. O atacante recebeu um cartão amarelo no último final de semana e não poderá jogar pelo Bayern de Munique contra o RB Leipzig, hoje, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. A bola rola às 10h30 (de Brasília).

O inglês estará no estádio. Ele viajou com o elenco do Bayern para Leipzig e vai acompanhar a partida direto das arquibancadas.