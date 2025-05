Dorival vê Memphis evoluindo no Corinthians: 'Não atingiu tudo que pode'

O técnico do Corinthians reclamou também do calendário do futebol brasileiro, sobre a dificuldade de manter regularidade no futebol disputado.

É muito difícil você manter regularidade, você manter a mesma postura, jogando a cada dois dias e meio. E é isso que tem acontecido com todos nós, não só a equipe do Corinthians. Todas as equipes do futebol brasileiro vêm tendo esse tipo de problema. Você expõe o jogador a uma possível lesão, repetindo (a escalação) a todo momento. A nossa sequência, com apenas dois dias e meio, não teríamos como colocar aqueles que atuaram, correríamos um risco muito grande. De agora, daqui para frente, nós vamos ter que fazer isso com frequência (variar a equipe) comprometendo talvez uma formação inicial.

"Primeiro é você acreditar naquilo que está sendo desenvolvido, realizado", disse o treinador. "Eu falei para eles (jogadores) que, independente do que acontecesse dentro da partida, nós não poderíamos perder o principal, a organização de uma equipe. Quando você perde organização, você acaba comprometendo seu resultado, seja ele positivo naquele momento ou não. Foi um resultado importante para esse momento. Eu espero que mantenhamos os pés no chão e busquemos aí melhores resultados à frente".

O Corinthians venceu o Inter por 4 a 2, com três gols de Yuri Alberto e um de Igor Coronado. O alvinegro subiu para dez pontos conquistados, e enfrenta o América de Cali no meio da semana, pela Sul-Americana.

O que mais disse o treinador

Como atuou o Corinthians contra o Inter: "Nosso ataque ajudou a marcar, nosso meio-campo esteve próximo, nós não tivemos compartimentos espaçados, nós tivemos uma equipe muito bem equilibrada, uma equipe que se aproximou. Quando isso acontece, você aumenta a sua possibilidade de vitória e diminui a sua condição de derrota. Eu acho que a equipe percebeu isso já desde os treinamentos, nos mostraram coisas muito positivas. Existe naturalmente uma preparação, uma organização, mas se em campo você não colocar determinação e atitude, não existe resultado que aconteça. E nós enfrentamos uma equipe muito bem organizada, mas fizemos por merecer desde o primeiro momento. Chorado ou não, o importante é que o resultado aconteceu e eu espero que outros mais aconteçam dessa forma. Se for assim, ótimo. Sendo de uma maneira mais tranquila, será ainda melhor, mas o que eu quero é ver essa equipe se entregando como aconteceu".