Dorival tem 1° jogo com titulares no Corinthians e deve responder 3 dúvidas

A outra dúvida está no meio de campo e é "crônica". O problema vem desde os tempos de Ramón Díaz, quando Garro precisou parar para tratar o joelho. Igor Coronado é a opção principal, mas não vem bem. Memphis já chegou a ser recuado para atuar como armador do time.

Bidon foi o escolhido de Dorival na estreia com time misto. O técnico deixou Coronado no banco e explicou a decisão após a partida.

Vamos dar tempo para que ele busque seu melhor e tenha oportunidades. Deixei claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. Confio muito que ele encontrará o melhor caminho. Vamos tirar o máximo de um atleta como esse.

Dorival Júnior

Losango de Dorival

O treinador do Corinthians costuma jogar com quatro jogadores no meio de campo e dois atacantes. A estratégia foi usada por ele na maioria dos clubes por onde passou.

O indicativo é de que Dorival manterá a estratégia de Ramón Díaz, pelo menos na formação. A base do meio de Ramón era formada por Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Garro. O esquema deve ser mantido, apenas com a mudança em relação a quem joga na vaga do último deles.