Cidade de São Paulo negocia para receber até dois jogos do Barcelona

Recentemente, São Paulo fechou a realização do SP Open, torneio de tênis. Ele terá nível WTA 250 e ocorrerá entre 6 e 14 de setembro, em quadra dura, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista.

A cidade de São Paulo também recebe o GP do Brasil de Fórmula 1, o E-Prix do Brasil da Fórmula E e mais recentemente foi palco do jogo de abertura da temporada da NFL, no ano passado.