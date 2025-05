Vitor Roque tem 9 jogos para buscar gol legal e não repetir jejum de Rony

Rony demorou, mas virou artilheiro da Libertadores

Após penar para anotar o primeiro pelo Palmeiras, Rony caiu nas graças de Abel Ferreira e foi até convocado para a seleção. O atacante foi chamado duas vezes pelo técnico Ramon Menezes, em 2023.

Há uma coisa que ele [Rony] tem que não perdoo que algum jogador não tenha, que é dar tudo que tem. Ele dá coisas que nenhum jogador dá Abel Ferreira, em julho de 2024

Rony se tornou o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, com 23 gols, e deixou o clube com 70 bolas na rede. Ele é o terceiro com mais gols no século 21 e o nono com mais jogos (284).

O atacante teve sua temporada mais artilheira em 2022, com 23 gols em 61 partidas. Ele deixou o Alviverde no início deste ano e conquistou 11 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Paulistas.

