Perto do Atlético-MG, Dudu apaga postagens com a camisa do Cruzeiro

Perto de se tornar jogador do Atlético-MG, o atacante Dudu apagou as fotos que tinha com a camisa do Cruzeiro no Instagram horas após o clube anunciar a rescisão do contrato.

O que aconteceu

Dudu apagou as postagens hoje. O Cruzeiro confirmou a rescisão do contrato com o atacante no começo da tarde.

As postagens tinham "provocações". As fotos do jogador com a camisa do Cruzeiro tinham "#MaiorDeMinas" nas legendas.