Vontade de jovem e experiência: como Cleber Xavier pode dar certo no Santos

A necessidade de se provar e a experiência no futebol são pontos que podem pesar a favor do trabalho de Cleber Xavier no Santos. Na Live do Clube, Lucas Musetti e Gabriela Brino debateram sobre a chegada do novo treinador.

Musetti: Santos precisa de alguém com muita vontade

O Cleber Xavier poderia muito bem se aposentar como auxiliar do Tite. [...] Com 61 anos, ele foi buscar essa alternativa — e pode dar errado. Ele ficou totalmente exposto, sai da comissão do Tite. Se ele volta para a comissão, é um passo atrás. E se esse trabalho não der certo, é um carimbo para os outros times - com certeza ele vai para um nível abaixo. [...]