Rafael Sóbis: 'pessoal achava que eu era bom, por isso fui jogar fora'

Ex-atacante e hoje comentarista, Rafael Sóbis disse que se considerava um jogador médio no futebol, 'nem perto de ser craque', segundo suas próprias palavras.

O que aconteceu

O ex-atacante concordou com as sinceras palavras de Mano Menezes em relação ao nível atual do futebol brasileiro. "Vamos ser realistas: o nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas", disse o treinador gremista após empate com o Vitória.

Sóbis fez uma autoavaliação de sua época como atleta e também se colocou como um jogador médio, apesar do protagonismo que teve ao longo da carreira, especialmente por Inter, Cruzeiro e Fluminense. A declaração foi dada durante participação na 4D TV, canal de esportes do Rio Grande do Sul, em papo com a apresentadora Mauri Dorneles.