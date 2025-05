Corinthians misto vence Novorizontino na estreia de Dorival e abre vantagem

O Timão volta a campo no próximo sábado contra o Internacional, em casa, às 18h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians mistão vence com tranquilidade

O Corinthians com muitos reservas em campo fez um primeiro tempo "burocrático", porém mais eficiente no ataque. O Timão teve mais a bola, rodou o meio de campo, mas finalizou apenas três vezes. A única no alvo, numa dividida de Héctor Hernández, inaugurou o marcador. Por outro lado, faltou capricho, principalmente no último passe. Nem Bidon e nem Alex Santana conseguiram ser criativos. Com isso, apesar do gol, o centroavante espanhol acabou ficando isolado no ataque.

O Tigre melhorou na segunda etapa, pressionou a saída de bola, mas desperdiçou a única chance de empatar. O Novorizontino promoveu muitas substituições, encontrou mais espaços e foi superior. O Corinthians levou alguns dos seus titulares para equilibrar as ações a campo, inclusive Yuri Alberto, que entrou no lugar de Héctor e imprimiu mais velocidade ao sistema ofensivo do Timão. No entanto, a equipe alvinegra quase não saiu de seu campo de defesa.

Lances importantes

Hugo Souza em cima do lance! Rodrigo Soares cruzou rasteiro da ponta direita, Pablo Dyego se antecipou à marcação na primeira trave e chutou rasteiro. Hugo Souza fez a ponte para o lado esquerdo e espalmou.