Real avalia ídolo histórico do clube para substituir Ancelotti, diz jornal

Raúl tem uma rica história como jogador do Real Madrid. Ele defendeu o time merengue por 16 temporadas (1994-2010) e marcou 323 gols em 741 partidas. Entre os principais títulos, conquistou seis La Ligas, três Ligas dos Campeões e duas Copas Intercontinentais.

Xabi Alonso continua sendo o favorito do Real. Segundo o jornalista italiano Nicolò Schira, especialista no mercado da bola, ele está 'a um passo' de se tornar o novo técnico do clube. Outro nome que corre por fora é o de Jurgen Klopp, hoje chefe global de futebol da Red Bull.