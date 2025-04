Gaviões cobra Augusto por contas reprovadas e detona gestão do Corinthians

As informações reveladas na reunião são alarmantes. Exigimos respostas imediatas para:

1. Por que o passivo do Corinthians cresceu R$ 829 milhões em 2024?

2. Qual a justificativa para o déficit de R$ 181,7 milhões?

3. Por que o clube não respondeu aos órgãos internos sobre as divergências contábeis?

4. Quais critérios são usados na contratação de prestadores de serviço?

O Conselho de Orientação (CORI) classificou a gestão como "temerária" e recomendou o afastamento do presidente para preservar o clube. Caso se confirme a irresponsabilidade no aumento da dívida, os Gaviões estarão na linha de frente exigindo providências rigorosas.

Seguiremos no Pq. São Jorge ao longo da semana para cobrar respostas e acompanhar os próximos passos. Reafirmamos nosso compromisso com a Fiel Torcida de buscar todas as respostas, pois não defendemos nenhum dos lados, estamos, como sempre, ao lado da instituição Corinthians.

Ao longo desta terça-feira abordaremos outros temas com a Fiel Torcida e no próximo sábado, a diretoria do Gaviões irá se manifestar oficialmente após a reunião com seus sócios.

Diretoria Gaviões da Fiel Torcida"

Contas reprovadas

Augusto Melo, presidente do Corinthians, teve as contas do primeiro ano de gestão reprovadas Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na noite de ontem, o Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou por maioria as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. O órgão precisava de maioria simples dos 301 membros do órgão do clube para definir o resultado. Nem todos compareceram ao escrutínio.