Corinthians: Contas reprovadas reabrem debate sobre impeachment de Augusto

Augusto Melo sofre intensa pressão no Corinthians após ter as contas do seu primeiro ano de gestão reprovadas. O Conselho Deliberativo (CD) do clube formou maioria para a rejeição do balanço financeiro de 2024.

Augusto Melo pode ser afastado?

Com a reprovação, um novo pedido de impeachment contra Melo é protocolado automaticamente. Com isso, será o terceiro processo de destituição contra Augusto a tramitar no clube em pouco mais de um ano de presidência. O passo a passo é o mesmo já adotado anteriormente.

Porém, ainda existe a possibilidade de Augusto ser afastado do cargo por "gestão temerária", sem a necessidade de um processo de impeachment via estatuto, por um artigo previsto na Lei Geral do Esporte.