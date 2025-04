Jornal argentino repercute choro e desabafo de Cássio: 'Goleiro histórico'

Na partida contra o Vasco, Cássio teve um desempenho excepcional, consolidando-se como a grande figura do jogo com quatro defesas impressionantes. Assim que o apito final decretou a vitória do Cruzeiro, o goleiro não conseguiu conter a emoção e desabou em lágrimas no gol, liberando toda a pressão acumulada pelas críticas recebidas

Classificação e jogos Brasileirão

Ao perceberem a situação, seus companheiros se aproximaram para confortá-lo, assim como o treinador de goleiros do clube Olé, jornal argentino Jornal Olé

O Cruzeiro vinha de duas derrotas consecutivas, ambas com falhas de Cássio: 1 a 0 para o Bragantino, e 2 a 1 contra o Palestino. No jogo do Brasileirão, o goleiro saiu jogando errado e, na sequência, o Massa Bruta marcou. Diante dos chilenos, pela Sul-Americana, o gol na reta final saiu após erro de Cássio tanto no escanteio cedido como na finalização.

Após fechar o gol contra o Vasco, o goleiro desabafou. "A gente é ser humano, a gente erra e acerta. Desculpa falar isso, a gente vive um momento em que as pessoas estão mais preocupadas em dar pedrada na gente, não ser vencedor e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. Isso é muito difícil de mudar, a gente tá ficando doente. O ser humano tá ficando doente, em todos os sentidos".

Que venha um "novo" Cássio (o velho que conhecemos tão bem) pela frente



Seguimos Fortes, Seguimos Cruzeiro!!! ?

pic.twitter.com/6jSW1x5wmo -- Victor ??? #FORAMATTOS (@Victor_Hexa) April 28, 2025

A Raposa agora volta a campo na próxima quinta-feira (1), quando recebe o Vila Nova-GO no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.