Filipe Luís se derrete por Pedro: 'Não parece que ficou tanto tempo fora'

A volta de Pedro ao time titular ajudou a quebrar a série de dois jogos que o Flamengo tinha sem balançar as redes. "Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona, nem o Paris fazem gols todos os jogos. Muitas vezes, perdem gols. Daí, olhamos e fazem quatro, cinco. Conheço o Flamengo, estou aqui há seis anos. Quando não conseguimos as coisas, por exemplo, empatamos com o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, mas não fizemos, mas a torcida ou os analistas de YouTube ou Twitter precisam achar um culpado. Começam a analisar quem é o culpado. "Ah, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque, o Bruno Henrique, ou Michael" e fazem a cruz no jogador e começam a decidir pelo torcedor, e o torcedor consome isso. O que eu quero pedir é que não consumam o que eles falam", disse o treinador, que continuou:

"Eu também analiso minha equipe, também sei o que se pode melhorar. E quando não fazemos gols, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalizações, que sabem que têm que melhorar, ser mais frios, criar mecanismos para fazer gols. Esse time já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. Eu sei o que estou fazendo, sei o caminho para chegar até o gol do adversário. Tem dias que eles vão fazer gols, tem dias que vão chutar 20 e, infelizmente, não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Entramos com os melhores 11 da América em campo, mas o adversário também joga, sabe anular".

Deixa comigo, quem vai errar sou eu. Deixa que esse é o meu trabalho.

O que mais Filipe Luís disse

Atropelo sobre o Corinthians

"O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, dominante, que pressione e faça gols. Sempre penso isso. Deito no travesseiro e penso: 'Tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe'. Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com meu auxiliar que, na prancheta, eu ganhei todos os jogos. Nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que, no campo, o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. O nosso primeiro tempo hoje foi muito efetivo, jogamos muito bem. O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que tivemos, que tem muita qualidade. Teve algum desajuste da minha parte para os jogadores para pressionar, o que tentamos corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo. Mas o nível de atuação contra o Vasco no primeiro tempo foi muito parecido, só que contra o Vasco a bola não entrou. E entrou um gol cedo contra o Corinthians, isso fez o time jogar mais leve, mais solto. Isso fez desenvolver melhor. O gol e o resultado têm muita influência no mental dos jogadores, na torcida. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e continuar evoluindo a equipe. O resultado não pode enganar nunca, mas eu estou muito feliz com o que vi hoje no campo, claro. E espero que possa se repetir mais vezes".