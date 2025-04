Cássio salva, Cruzeiro vence Vasco e dá salto na tabela do Brasileiro

As equipes voltam a jogar no meio da semana pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova em casa e o Vasco visita o Operário.

Cássio garante empate no primeiro tempo. A equipe com as melhores chances da primeira etapa foi o Vasco. Apesar de um gol anulado dos mandantes, os cariocas mostraram mais poder ofensivo com Coutinho em destaque. Do lado da Raposa, o goleiro Cássio foi exigido em duas finalizações perigosas e correspondeu com boas defesas.

Cruzeiro encontra o gol na etapa final. O segundo tempo demorou para engrenar, mas os mineiros aproveitaram um contra-ataque para enfim abrir o placar no Parque do Sabiá. Em boa condução de Wanderson na lateral, o ataque cruzeirense subiu em velocidade para chegar ao gol de Christian.

Cássio defende! Na primeira grande chance do jogo, aos 18 minutos, Philippe Coutinho desviou de cabeça com efeito após cruzamento pela direita. O goleiro cruzeirense saltou e espalmou para escanteio.