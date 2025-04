Ronaldinho e mais craques promovem seletivas diferentonas com testes e IA

Ronaldinho Gaúcho durante "Desafio das Estrelas" de 2024 Imagem: Divulgação

É gratificante vermos o sucesso deste projeto, uma vez que buscamos proporcionar as mesmas chances a todos os jovens atletas. O Manual do Bruxo é um ecossistema de ensino que visa ajudar os alunos a conquistarem os seus sonhos no mundo do futebol com as dicas valiosas de um ídolo da seleção brasileira e do futebol mundial.

Leandro Almeida, VP de operações do Manual do Bruxo

App com IA

Já o ex-goleiro Júlio César é embaixador do aplicativo CUJU, uma "vitrine" que utiliza IA para análise e também possui o volante Luiz Gustavo, do São Paulo, como um dos desenvolvedores. O programa é uma espécie de scout que recorre à tecnologia para realizar avaliações dos jovens por meio de oito exercícios, baseados nos principais fundamentos do futebol.

Os usuários têm seus desempenhos ranqueados e recebem instruções de como melhorar. As atividades podem ser repetidas quantas vezes o atleta quiser e é possível tanto subir quanto descer posições na lista geral. O app foi desenvolvido para ajudar na visibilidade de futuras promessas.

O ex-goleiro Júlio César é embaixador do aplicativo Cuju, que tem o volante Luiz Gustavo, do São Paulo, como um dos desenvolvedores Imagem: Divulgação/Cuju