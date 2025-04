Palmeiras se reapresenta com Bruno Rodrigues e três novidades após Liberta

Richard Ríos, preservado do jogo na Bolívia por um edema na coxa esquerda, treinou normalmente e deve voltar ao time contra o Bahia no fim de semana.

Já Vitor Roque, também poupado, com dores no tornozelo esquerdo, seguiu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

Os jogadores que atuaram mais minutos em La Paz fizeram trabalhos regenerativos. O restante do elenco foi a campo e, com o complemento de atletas da base, participou de atividades técnicas em dimensões reduzidas.

O Palmeiras volta a campo no domingo (27), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

A equipe lidera de forma isolada a competição com 13 pontos conquistados. São quatro vitórias e um empate em cinco partidas.