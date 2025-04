Dudu reclama de estar na reserva e 'alfineta' treinador do Cruzeiro

O atacante Dudu desabafou sobre sua sequência de jogos no banco de reservas do Cruzeiro e disse que não sabe por que o técnico Leonardo Jardim o tirou do time titular.

Não me sinto bem [na reserva], né. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois começa a ser reserva. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu estava vindo e uma sequência boa e não sei por que o treinador optou. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar à posição. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores que entrarem desde o início fazer bons jogos.

Dudu, na zona mista, à Samuca TV

O que aconteceu

Dudu foi titular ontem na derrota do Cruzeiro para o Palestino, mas vinha de três jogos seguidos na reserva. Ele atuou por 63 minutos no duelo em Coquimbo, que terminou com vitória do time chileno por 2 a 1 e aumentou o drama da Raposa na lanterna de seu grupo na Sul-Americana.