'Delírio': Alicia e Milly criticam escolha de Dorival pelo Corinthians

Estão desconsiderando o trabalho dele na seleção. Foi muito ruim, foi péssimo. As entrevistas dele em um nível muito baixo. Ele preparou a seleção para receber o Neymar. Em outra entrevista disse que estaria na final da Copa do Mundo e que poderíamos cobrar. Um nível de delírio, completo e absoluto, do Dorival. Desconexão com a realidade.

Milly Lacombe

Alicia: Dorival e Corinthians não dão 'match'

É uma bola de segurança. Agora, acho que não dá 'match'. É uma pessoa simpática, mas não dá o 'match'. Não vejo isso entre Dorival e Corinthians. [...] É um técnico vitorioso com clubes, mas que vem de um trabalho péssimo, mas muito ruim mesmo.

E tem esse descolamento recente com a realidade, especialmente em torno do Neymar. E ele vai para um clube que tem uma estrela. Talvez não com o mesmo poder e apelo, mas com um grande poder dentro do Corinthians. [...] E ele vai precisar lidar com essa força dentro do vestiário.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: