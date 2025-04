De saída do City, De Bruyne entra na mira de rival da Premier League

A vontade do belga em continuar na Inglaterra despertou o interesse de outros clubes da Premier League além do Aston Villa, segundo a emissora.

O Aston Villa faz grande temporada e ainda está na briga pelo título da Copa da Inglaterra —joga a semifinal amanhã contra o Crystal Palace. O time de Birmingham chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, sendo eliminado de forma dramática pelo PSG, e é o sétimo colocado do Inglês, ainda com chances reais de vaga na Liga dos Campeões.

O futebol dos Estados Unidos também está de olho em De Bruyne. De acordo com o The Athletic, quatro clubes já demonstraram interesse na contratação do jogador: Chicago Fire, Inter Miami, New York City FC e DC United.

De Bruyne se surpreendeu com dispensa do Manchester City. O jogador disse ter levado um 'susto' ao saber que não teria o contrato renovado e afirmou que ainda se sente em condições de render em alto nível.

De Bruyne soma até o momento 417 jogos pelo Manchester City, com 107 gols e 177 assistências. Pelo City, conquistou seis vezes o Campeonato Inglês, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra, duas Supercopas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.