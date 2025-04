Corinthians: Hugo Souza volta a ser decisivo e renova segurança defensiva

Hugo Souza foi o responsável por segurar o resultado ao fazer duas defesas difíceis nos minutos finais da partida. Assim como foi na campanha do Campeonato Paulista, o arqueiro se provou fundamental para garantir a vitória do Timão e manter a equipe viva na Sul-Americana.

Foi um lance em que o chute veio um pouco despretensioso, parecia ser uma bola menos complicada, mas o campo me traiu ali e acabei escorregando. Não tive força para espalmar a bola para longe e ela acabou ficando curta, mas tive velocidade para levantar e fazer a segunda defesa. E aí, junto com o pé do Matheuzinho no final [do lance], conseguimos tirar a bola. Isso mostra um pouco do que foi o nosso empenho, a nossa vontade nesse jogo, em que a gente teve que se adaptar a uma situação de expulsão logo no início. E a gente foi bem melhor do que o adversário mesmo com um a menos

Hugo Souza, após a vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU

Durante a ausência do goleiro titular, Matheus Donelli assumiu a posição. O jogador, formado nas categorias de base do Alvinegro paulista, só não foi vazado na partida contra o Vasco (3x0), pelo Brasileirão, no dia 4 de abril. Nos outros seis jogos disputados no período, o goleiro sofreu ao menos um gol por jogo.

As críticas da torcida a Donelli foram ferrenhas, principalmente em confrontos importantes — caso da derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Até mesmo os demais jogadores de defesa acabaram sofrendo mais com as reclamações. Muitas falhas dos zagueiros que, em outros momentos paravam em Hugo, não tiveram o mesmo desfecho com Donelli.

Hugo considera as críticas fora do tom e acredita que o jovem de 20 anos tem muita resiliência para lidar com os julgamentos. Inclusive, ele se vê em Donelli por ter sofrido com um cenário parecido no Flamengo há alguns anos.