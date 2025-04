Sem prova de que Estevam Soares sabia de manipulação, STJD derruba multa

Ele tinha sido punido, inicialmente, pelo entendimento de que não denunciou o esquema de corrupção.

A questão é que o técnico argumentou que não tinha 100% de certeza sobre a manipulação e, por isso, não poderia fazer qualquer denúncia sobre os dirigentes e jogadores com os quais trabalhava.

Por unanimidade, os auditores do Pleno concordaram com essa alegação, considerando o teor de conversas encontradas ao longo da investigação da polícia sobre o caso.

"Poderíamos assim condenar alguém por não denunciar seu próprio empregador sem uma própria concreta e objetiva? O caso seria diferente se alguém tivesse sugerido ao técnico a manipulação da partida, caso tivesse testemunhado o pagamento em espécie, ou por meio de um iPhone ao jogador do seu time. Nada disso ocorreu no presente caso. Não basta a estranheza com lances não convencionais, mas, sim, que o denunciado tenha participado, presenciado ou tenha sido comunicado acerca da manipulação de resultados", disse o relator do processo, o auditor Marcelo Belizze, cujo voto foi seguido pelos outro auditores.

Renato Teixeira da Costa, advogado que defendeu o treinador, pontuou que Estevam está sofrendo financeiramente e psicologicamente por causa dos efeitos do caso, ainda que a condenação inicial tenha afastado a participação direta dele na manipulação.

O que levou às acusações

O caso é referente a Inter de Limeira 3 x 0 Patrocinense, em 1º de junho de 2024.