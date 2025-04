Corinthians, Palmeiras, Abel e mais 3 são punidos por tumultos no Paulista

José Martínez foi punido com quatro jogos de suspensão. Ele foi culpado por infringir o Art. 254-A: "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". O venezuelano deu um tapa no rosto de Marcelo Lomba durante confusão no final da partida.

Rodrigo Garro foi suspenso por um jogo. O camisa 8 do Corinthians infringiu o Art. 250: "Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente".

Marcelo Lomba pegou cinco jogos de suspensão. O goleiro foi julgado por infringir dois artigos: 254-A e 258. O camisa 14 esteve envolvido na briga generalizada e trocou agressões com José Martínez.

Abel Ferreira recebeu quatro jogos de suspensão e multa de R$ 10 mil. O treinador do Palmeiras foi culpado por infringir o Art. 243-F: "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". O português contestou a não expulsão de Félix Torres no pênalti a favor do Palmeiras e foi expulso.

As punições valem somente no Paulistão. Elas não são consideradas para competições nacionais ou continentais.

Absolvidos

O TJD-SP absolveu outras 27 pessoas envolvidas em confusões e lances durante a final.