'Não cruza, faz amor': Joia do Palmeiras faz elogio inusitado a colega

Riquelme Fillipe, atacante do sub-20 do Palmeiras, fez um elogio inusitado ao lateral Gilberto após uma bela assistência do colega de time na vitória por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians, nesta tarde, na Arena Barueri, pelo Brasileirão sub-20.

O que ele disse

Quero agradecer a Deus pela vitória. Agora estamos na liderança, que era um objetivo nosso. Sobre o Gilberto, já tinha falado na Copinha: 'ele não cruza, ele faz amor'. Então é muito gratificante ter ele no meu time. Riquelme Fillipe, em entrevista ao sportv.

O que aconteceu

As Crias da Academia retomaram a liderança do Brasileiro sub-20, com 14 pontos, após a vitória. O Alviverde empata em pontos com o Cruzeiro, mas ficam à frente pelo saldo de gols. O gol de Riquelme foi marcado após cruzamento perfeito de Gilberto, e por isso ele recebeu o elogio.