Ancelotti contestou contratação de Endrick e fez alerta ao Real, diz jornal

O jornal ressalta, ainda, que o Real Madrid sentiu falta do espanhol Joselu, hoje no Al-Gharafa (Qatar), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, no Santiago Bernabeu. Endrick chegou a entrar no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar o time merengue com os gols que precisava para reverter a vantagem dos Gunners.

E, no entanto, no jogo de volta contra o Arsenal, no Bernabéu, o Madrid sentiu falta de um camisa 9 como Joselu

O texto destaca que Ancelotti nunca teve influência nas contratações do Real, assim como Zidane. "O italiano teve ainda menos relevância que o francês, fundamental na chegada de Kylian Mbappé, na continuidade de Karim Benzema e na contratação de Varane". Segundo o jornal, as transferências ficam a cargo da diretoria, em especial do presidente Florentino Pérez.

Desta vez, porém, o jornal catalão diz que a opinião do técnico italiano ganhou peso e ele foi questionado sobre os reforços que contrataria. "Nomes com um perfil muito mais 'futebolístico' e o denominador comum de todos jogarem na Inglaterra em times de alto nível".