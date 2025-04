Inter x Milan tem minuto de silêncio emocionante ao papa Francisco; assista

Assim como tem acontecido na grande maioria dos jogos após a morte do papa Francisco, o duelo entre Inter de Milão x Milan, ontem (23), pela semifinal da Copa da Itália, também foi antecedido por uma linda homenagem ao pontífice.

O que aconteceu

O minuto de silêncio foi de arrepiar no Giuseppe Meazza. As luzes se apagaram e o locutor do estádio anunciou a homenagem a Francisco. O público aplaudiu quando a imagem do líder religioso, em seu traje branco característico, surgiu no telão.

Os jogadores das duas equipes se abraçaram no círculo central. Com uma música de fundo e imagens do papa Francisco no telão, fez-se silêncio absoluto depois dos aplausos iniciais no estádio de Milão. Lautaro Martínez, da Internazionale, não escondeu a emoção, assim como vários torcedores.