Hernan: Dorival aceitou condições e quer assinar com Corinthians

Apesar do acerto com Dorival, Augusto Melo é pressionado nos bastidores para apostar em Luís Castro.

Essa conversa deve acontecer hoje e não há nenhum ponto que impeça o Dorival de assumir por ter pedido salário milionário, questão financeira, não há nada nesse sentido que deu ruim na negociação. A questão é o Corinthians definir e bater logo o martelo.

Do lado do Dorival, a expectativa é -- 'onde eu assino? Me dá aqui o papel e a caneta'. Se essa situação não der certo, vai ser muito mais o movimento do Corinthians. Do lado do Dorival, ele está com a caneta cheia de tinta, só esperando para assinar.

André Hernan

