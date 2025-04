Não é só altitude: Bolívar aposta em 'gigante' brasileiro contra Palmeiras

Fábio já está acostumado à altitude de La Paz. Ele chegou ao Bolívar no ano passado, emprestado pelo Atlético-MG. Somados os números das duas temporadas, são 16 gols em 21 jogos.

Quando cheguei aqui não tive muito tempo para me adaptar. Fui direto para uma partida, sem treinar, e me senti mal por conta da altitude. Mas no segundo jogo já estava me sentindo bem. Mas, sim, pesa muito para os adversários jogarem aqui. Fábio Gomes, ao Vamo Futebol

Natural de São Paulo, Fábio nunca jogou profissionalmente contra o Palmeiras. O atacante surgiu na base do Nacional-SP e se profissionalizou no Audax. Desde então, virou um andarilho e passou por Oeste, Carlos Renaux, José Bonifácio, Atlético-MG, Vasco e Juventude, no Brasil. Albirex Niigata (Japão), NY Red Bulls (EUA), Paços de Ferreira (Portugal) e Sydney FC (Austrália) foram as experiências fora do país antes da Bolívia.

Outro brasileiro

Fábio Gomes não é o único brasileiro do Bolívar. A equipe também conta com o meia-atacante Bruno Sávio.

O ex-Guarani já foi nome de peso no elenco, mas hoje não tem tanto espaço. Ele participou de apenas um jogo pela equipe na temporada, contra o Cerro Porteño, e foi expulso.