Emiliano Díaz admite sonho de ser técnico: 'Nunca me senti auxiliar'

Emiliano também era voz ativa no vestiário. Nos vídeos de bastidores divulgados pelo Corinthians, o argentino costumava discursar e motivar os jogadores.

Há 12 anos ao lado do pai, Emiliano passou pelo terceiro time diferente no Brasil. Antes, a família treinou o Vasco e o Botafogo — no Glorioso, Emiliano foi quem comandou enquanto Ramón convivia com problemas de saúde.

A identificação foi maior com o Corinthians. A dupla guiou o time na remontada que começou na luta contra o rebaixamento e terminou com vaga na pré-Libertadores e no título paulista deste ano.