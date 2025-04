Cuca 'estica a corda' e irrita direção do Atlético, diz Hernan

O Dorival aceitou as condições e o projeto esportivo do Corinthians. O tempo de contrato acertado é até o final de 2026, no final do mandato do Augusto Melo.

André Hernan

O colunista negou que um fato novo tenha travado a negociação. Segundo Hernan, Dorival só não vira técnico do Corinthians se a diretoria recuar.

Apesar do acerto com Dorival, Augusto Melo é pressionado nos bastidores para apostar em Luís Castro.

Essa conversa deve acontecer hoje e não há nenhum ponto que impeça o Dorival de assumir por ter pedido salário milionário, questão financeira, não há nada nesse sentido que deu ruim na negociação. A questão é o Corinthians definir e bater logo o martelo.

Do lado do Dorival, a expectativa é -- 'onde eu assino? Me dá aqui o papel e a caneta'. Se essa situação não der certo, vai ser muito mais o movimento do Corinthians. Do lado do Dorival, ele está com a caneta cheia de tinta, só esperando para assinar.

