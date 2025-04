Corinthians vence no sufoco com um a menos e entra na briga da Sula

O Corinthians volta a campo contra o Flamengo no próximo domingo. A partida será disputada no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians vence no sufoco com um a menos

O Timão começou mal e, aos nove minutos, o Racing-URU teve um gol anulado. A equipe visitante se soltou no ataque, trocou passes e chegou a envolver os corintianos.

Aos 15 minutos, Félix Torres foi expulso após entrada violenta no tornozelo de Espinosa. A expulsão mudou o esquema de Orlando Ribeiro, que recuou Raniele para a defesa. Ainda assim, o jogo continuou equilibrado.

Na última meia hora do primeiro tempo, o Corinthians melhorou, principalmente com Memphis jogando entre as linhas. O camisa 10 serviu bem para limpar as jogadas e liberar Yuri e Romero. Porém, a principal jogada do Timão foi em cruzamento aéreo, sem muita criatividade pelo meio-campo. O marcador seguiu zerado até o intervalo.

O Corinthians voltou mais ligado para a segunda etapa e abriu o placar com Romero em bobeada dos uruguaios. Porém, seguiu com um leque de jogadas limitado. No meio, faltou qualidade e grande parte das descidas do clube paulista partiam de ligação direta.